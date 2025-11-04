Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right'സാ​മൂ​ഹി​ക...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 1:17 PM IST

    'സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​വും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും'

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​മ്പോ​സി​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും
    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​വും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും
    cancel
    camera_alt

    മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ

    ​ദോ​ഹ: ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ക​മ്മി​റ്റി, അ​റ​ബ് നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്ക് ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സു​സ്ഥി​ര ഭാ​വി​ക്കാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​മ്പോ​സി​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ 6 വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സി​മ്പോ​സി​യം ന​ട​ക്കും.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക, ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ.‌​ജി‌.​ഒ​ക​ൾ, മ​റ്റ് സ​ഹ​കാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സിം​പോ​സി​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി, എ.​എ​ൻ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഐ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന കു​ടും​ബ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ്, സൗ​ത്ത്-​വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ​രി​ശീ​ല​ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നീ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും സിം​പോ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ഴും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ -2030 ഏ​റെ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം. ഈ ​ല​ക്ഷ്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും, സ​മൂ​ഹ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.1995ൽ ​കോ​പ്പ​ൻ​ഹേ​ഗ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യും യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:human rightQatar NewsSocial developmentgulf news malayalam
    News Summary - 'Social development and the importance of human rights'
    Similar News
    Next Story
    X