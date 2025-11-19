Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 8:30 AM IST

    സ്മാ​ർ​ട്ട് വേ​സ്റ്റ് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ പൈ​ല​റ്റ് ഘ​ട്ടം വി​ജ​യം
    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് വേ​സ്റ്റ് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ രീ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യെ​ന്ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ്മാ​ർ​ട്ട് വേ​സ്റ്റ് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ക്ലീ​ൻ​ലി​ന​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ക്ബി​ൽ മ​ദ്ഹൂ​ർ അ​ൽ ഷ​മ്മാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ പൈ​ല​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​

    അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ദോ​ഹ​യി​ലെ മ​ദീ​ന​ത്ത് ഖ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ​യി​ലേ​ക്കും അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ മു​ഐ​ത​റി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ, ത​ത്സ​മ​യ വാ​ഹ​ന -ഫ്ലീ​റ്റ് ട്രാ​ക്കി​ങ്, ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ന്ന് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സ്മാ​ർ​ട്ട് വേ​സ്റ്റ് സം​വി​ധാ​നം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ൽ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​വ മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ഡേ​റ്റ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും അ​നാ​വ​ശ്യ യാ​ത്ര​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. ​മാ​ലി​ന്യം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും അ​നാ​വ​ശ്യ യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും.

    TAGS:waste containerproject launched
    News Summary - Smart waste container project launched
