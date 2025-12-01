Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    1 Dec 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 9:40 AM IST

    ഇന്ധന വിലയിൽ നേരിയ വർധന

    ഇന്ധന വിലയിൽ നേരിയ വർധന
    ദോ​ഹ: ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പ്രീ​മി​യം ഗ്രേ​ഡ് പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ​യും സൂ​പ്പ​ർ പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ​യും വി​ല​യി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​തു​ക്കി​യ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പ്രീ​മി​യം ഗ്രേ​ഡ് പെ​ട്രോ​ളി​ന് ലി​റ്റ​റി​ന് 0.05 റി​യാ​ലാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ലി​റ്റ​റി​ന് 2 റി​യാ​ലാ​ണ് വി​ല, ന​വം​ബ​റി​ൽ 1.95 റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, സൂ​പ്പ​ർ പെ​ട്രോ​ളി​ന് ലി​റ്റ​റി​ന് 2.05 റി​യാ​ലാ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തേ ഇ​ത് 2 റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഡീ​സ​ലി​ന്റെ വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രും. ലി​റ്റ​റി​ന് 2.05 റി​യാ​ലാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യാ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ വി​ല​വി​വ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​റു​ള്ള​ത്.

    increaseFuel pricesgulfQatar
