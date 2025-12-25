Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 12:23 PM IST

    നി​ര്‍ധ​ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്

    നി​ര്‍ധ​ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്
    ദോ​ഹ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് പി​ന്നാ​ക്കം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നി​ര്‍ധ​ന​രാ​യ നൂ​റ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് ന​ല്‍കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഖ​ത്ത​ര്‍ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​മ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി, ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​കു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ള്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ല്‍ നാ​ബി​ത്ത് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ കെ.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​വി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ ഖാ​സി​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക​രി​യ്യ മാ​ണി​യൂ​ര്‍, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ദ്‌​ലു സാ​ദ​ത്ത് നി​സാ​മി, ഖ​ത്ത​ര്‍ റേ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീ​സ് ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ​സ്ത​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ര്‍ഷി​ക സ​ന്ദേ​ശം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ള്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​സ്താ​ദ് ചെ​മ്പി​രി​ക്ക സി.​എം. അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ധ​ന​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ അ​ര്‍ഹ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മു​ട​ങ്ങാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും അ​ര്‍ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മ​സ്ത​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ര്‍ഷി​ക മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭാ​വി​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം സ്ഥി​രം പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ന​ല്‍കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ബി​ദ് ഉ​ദി​നൂ​ര്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷാ​ദ് ക​ള​നാ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​നി, ലി​യാ​വു​ദ്ദീ​ന്‍ ഹു​ദ​വി, ഹാ​രി​സ് ഏ​രി​യാ​ല്‍, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​രി​യാ​ൽ, സ​ഗീ​ര്‍ ഇ​രി​യ, അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ന്‍, ബ​ഷീ​ര്‍ ബം​ബ്രാ​ണി, ഫാ​റൂ​ഖ് ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഖാ​ദ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

