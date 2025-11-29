Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    29 Nov 2025 6:19 AM IST
    സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ 23ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 5ന്

    സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ 23ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 5ന്
    സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ 23ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 5ന് ​ഡി.​പി.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 260ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി മു​ത​ൽ ഒ​ന്നാം പാ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഗീ​ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഏ​ഴു​മ​ണി​മു​ത​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി​ൽ നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​ര​ണ​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    കൗ​ൺ​സി​ല​ർ, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ചാ​ൻ​സ​റി കോ​ൺ​സു​ല​ർ വൈ​ഭ​വ് എ. ​താ​ണ്ട​ലെ, ചേ​ത​ന നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് വോ​ക്കോ​ള​ജി, പാ​ടും​പാ​തി​രി, ചേ​ത​ന മ്യൂ​സി​ക്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി തൃ​ശൂ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​ഡോ​ക്ട​ർ പോ​ൾ പൂ​വ്വ​ത്തി​ങ്ക​ൽ, ഗ്രാ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് നോ​മി​നി ഗാ​യ​ത്രി ക​രു​ണാ​ക​ര മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ക​രാ​ട്ടെ, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, ശാ​സ്ത്രീ​യ​സം​ഗീ​തം, ല​ളി​ത​സം​ഗീ​തം, ഉ​പ​ക​ര​ണ​സം​ഗീ​തം, ക​ഥ​ക്, സും​ബ, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, പേ​ഴ്സ​നാ​ലി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വു​റ്റ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ സ്കി​ൽ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു​നെ​സ്കോ അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മ്യൂ​സി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ര​ത് സേ​വ​ക് സ​മാ​ജ്, മു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ഖി​ല ഭാ​ര​ത​ഗ​ന്ധ​ർ​വ മ​ഹാ​വി​ദ്യാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്കി​ൽ​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ക​രാ​ട്ടെ വി​ഭാ​ഗം 2002 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. അ​ഞ്ചു അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ള്ള ക​രാ​ട്ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ക​രാ​ട്ടെ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, ജ​പ്പാ​ൻ ഷോ​ട്ടോ​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ട്ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ് കൂ​ടി​യാ​ണ് സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ. ല​ണ്ട​ൻ ട്രി​നി​റ്റി കോ​ള​ജി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പി​യാ​നോ, കീ​ബോ​ർ​ഡ്, ഗി​റ്റാ​ർ, വ​യ​ലി​ൻ, ഡ്രം​സ് എ​ന്നീ ഇ​ൻ​സ്‌​ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ മ്യൂ​സി​ക്‌ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, മാ​നേ​ജ​ർ പി.​ബി. ആ​ഷി​ക്കു​മാ​ർ, ക​രാ​ട്ടെ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ സെ​ൻ​സി ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, ത​ബ​ല ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി, കീ​ബോ​ർ​ഡ്, ഗി​റ്റാ​ർ, പി​യാ​നോ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ് അ​ധ്യാ​പി​ക ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ദേ​വി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ക​ർ​ണാ​ടി​ക് മ്യൂ​സി​ക് അ​ധ്യാ​പി​ക ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം സിം​ന സു​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

