Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    2 Dec 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 9:22 AM IST

    സ്കി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ്കി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സ്കി​യ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെൻറ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സൗ​ത്ത് കേ​ര​ള എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെൻറ​റി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നു​ള്ള അ​പ്രീ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്കി​യ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മി​നി സി​ബി, ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ക്കി ബോ​ബ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.സ്കി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഹീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഐ.​സി.​സി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീം, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ബ സെ​യ്ൻ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, നി​സാം ന​ജീം, സെ​യ്ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ, സു​ധീ​ർ, ആ​സി​ഫ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​ലി​ക്കു​ട്ടി, റി​യാ​സ് മാ​ഹി​ൻ, നാ​സ​ർ അ​ടൂ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കു​ട്ടി​ക്ക​ട, ഹു​സൈ​ൻ, റി​യാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ്, അ​സു​വ​ർ അ​ൻ​സാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

