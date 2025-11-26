Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    26 Nov 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 7:01 AM IST

    സ്കി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    സ്കി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സൗ​ത്ത് കേ​ര​ള എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 28 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ലെ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 12 ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫോ​ൺ: 55198270, 66893454.

