സ്കിയ രക്തദാന ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളുടെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ സൗത്ത് കേരള എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് 28 വെള്ളിയാഴ്ച ദോഹയിലെ ഹമദ് മെഡിക്കൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ സെന്ററിൽവെച്ചാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സ്കിയ സംഘടിപ്പിച്ച 12 രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ മികച്ച പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഐ.സി.ബി.എഫ് ഇൻഷുറൻസ്, നോർക്ക കാർഡ് എന്നിവയുടെ ഹെൽപ് ഡെസ്കും ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഫോൺ: 55198270, 66893454.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register