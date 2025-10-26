Begin typing your search above and press return to search.
    26 Oct 2025 11:48 AM IST
    26 Oct 2025 11:48 AM IST

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം
    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 27ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സു​ബൈ​ഇ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗംക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത ന​യ​ങ്ങ​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. സ​മു​ദ്ര, പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണ​വും സെ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

