    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 12:10 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് എ​സ്.​ഐ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത എ​സ്.​ഐ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഖ​ത്ത​ർ ക്ല​സ്റ്റ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ (11), ഹി​ഷാം അ​ഹ​മ്മ​ദ് (12), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​ൻ (8), അ​മി​ൻ സാ​ബി​ക് (11) എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ സ​ന്ത് അ​തു​ലാ​ന​ന്ദ് കോ​ൺ​വെ​ന്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, നേ​പ്പാ​ൾ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, മ്യാ​ൻ​മ​ർ, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ജ​പ്പാ​ൻ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹീം, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

