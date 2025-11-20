Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍; ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ സ​ബ്മി​ഷ​ന്‍ അ​പാ​ക​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍; ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ സ​ബ്മി​ഷ​ന്‍ അ​പാ​ക​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍
    ദോ​ഹ: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്‍ ഫോം ​ഗ​ള്‍ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വ​ഴി സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പ​ല​ർ​ക്കും സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്‌ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും നി​ല​വി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍. അ​പാ​ക​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യോ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് എം​ബ​സി വ​ഴി പൂ​രി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മോ മ​റ്റ് വ​ഴി​ക​ളോ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ആ​ധാ​ര്‍ കാ​ര്‍ഡി​ലെ​യും വോ​ട്ട​ര്‍ ഐ.​ഡി​യി​ലെ​യും പേ​രു​ക​ള്‍ ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ലെ പേ​രും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച് എ​ടു​ത്ത ആ​ധാ​റി​ലെ പേ​രും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രു​ടെ​തും ഒ​രു പോ​ലെ​യ​ല്ല. ഈ ​ക​ട​മ്പ ക​ട​ന്നാ​ലും ഒ.​ടി.​പി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​ര്‍ വോ​ട്ട​ര്‍ ഐ.​ഡി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​വി​ല്ല, അ​തി​ന് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വ​ഴി ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ​ധാ​റി​ലെ പേ​രും വോ​ട്ട​ര്‍ ഐ.​ഡി​യി​ലെ പേ​രും സാ​മ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ത്തി​ല്‍ ത​ട്ടി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം മു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്‌.

    കൂ​ടാ​തെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തി​നാ​യി വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ല്‍ പേ​രു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ അ​ത് ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും ഗ​ള്‍ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് നി​ല​വി​ലെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ സ​ത്വ​ര ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മ​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍, സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ നി​വേ​ദ​ന​മ​യ​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​ഷീ​ദ് അ​ലി, മ​ജീ​ദ​ലി, അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ന്‍, സാ​ദി​ഖ് ചെ​ന്നാ​ട​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷാ​ഫി മൂ​ഴി​ക്ക​ല്‍, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​നീ​ഷ് എ.​സി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, റ​ഹീം വേ​ങ്ങേ​രി, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ സി., ​സ​ജ്‌​ന സാ​ക്കി, സ​ക്കീ​ന അ​ബ്ദു​ല്ല, നി​ഹാ​സ് എ​റി​യാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

