Madhyamam
    Qatar
    12 Nov 2025 7:44 AM IST
    date_range 12 Nov 2025 7:44 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം -ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം -ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ
    ‘എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ‘എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റി​യേ​ണ്ട​ത്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ചാ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ എ​സ്.​എ.​എം. ബ​ഷീ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ മു​ഫ്ത യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഷ​മീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പോ​ലെ​യു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​ഠ​ന​വും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ദ​സ്സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ ലി​സ്റ്റി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ പി.​ടി. ഫി​റോ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ഹു​സൈ​ൻ ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, ഹ​നീ​ഫ് ആ​യ​പ്പ​ള്ളി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ന​ജീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഡോ. ​ഹ​ഷി​യ​തു​ല്ലാ​ഹ്, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, ഖ​ല്ലാ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ല​യി​സ് കു​നി​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

