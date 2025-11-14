Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 3:22 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 3:22 PM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും പൗ​ര​ത്വ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും പൗ​ര​ത്വ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും
    അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം 2010 മു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ‘പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ’ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ല​ക്ട​ർ എ​ന്ന കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​യി വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, സ​ർ​വി​സ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നീ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 22 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ തൊ​ണ്ണൂ​റാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യു​ള്ള​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ല​രും പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ആ​വാ​തെ റ​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ല​ക്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നാ​ൽ ഈ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സാ​ധു​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത.

    നി​ല​വി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ആ​യ​വ​ർ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ ആ​യി ചേ​രു​ക​യും മ​റ്റു കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് റ​ദ്ദാ​വു​ക​യും സാ​ധാ​ര​ണ വോ​ട്ട​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ക​വ​ർ ചെ​യ്യും. ഇ​തി​ൽ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സ്ഥി​തി കേ​ര​ള​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വ​ള​രെ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1.35 കോ​ടി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും 2024 ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 1,19,374 പേ​രാ​ണ് മൊ​ത്തം പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. അ​താ​യ​ത് ഇ​ന്ത്യ മൊ​ത്തം എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​റാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഒ​രു കോ​ടി മു​പ്പ​ത്തി​നാ​ല് ല​ക്ഷം പേ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​വു​മെ​ന്ന് സാ​രം.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും പൗ​ര​ത്വ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും എ​ന്ന​ത് വി​വ​ക്ഷ​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. പൗ​ര​ത്വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലും പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ബ​ല​മാ​യ വീ​ക്ഷ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ​ല്ലോ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം. 2010ൽ ​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലെ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൗ​ര​ത്വം ല​ഭി​ച്ച ഒ.​സി.​ഐ, പി.​ഐ.​ഒ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രെ കൂ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും നി​ല​വി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ കാ​ര​ണ​മാ​വു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യും പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​നു​ള്ള രേ​ഖ​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​റാ​ക​ണം; അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യും

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ, ത​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന നാ​ട്ടി​ൽ പൗ​ര​ത്വം ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​ക​ളാ​യ​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​റാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​നി​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി ചേ​രാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ക​ട​മ്പ​ക​ൾ ക​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ക​യും ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, വോ​ട്ട​റാ​വാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​യും വ​ന്നേ​ക്കാം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം; ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്ക​ണം

    നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത് വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഐ.​ഡി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    നി​ല​വി​ൽ വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​യാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ണ്! പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ. വി​ചി​ത്ര വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​ഘാ​ത​മാ​കും.

    അ​തു​പോ​ലെ, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മാ​ർ​ഗം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ലും എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഡ് പോ​സ്റ്റ​ൽ വ​ഴി​യോ നേ​രി​ട്ടോ ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റി​ൽ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യെ​ല്ലാം ചെ​യ്താ​ലും നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​വു​ക​യും അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ ആ​കു​ന്ന​തി​ൽ വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് പ്ര​ബു​ദ്ധ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ല​രെ​യും നാ​ളി​തു​വ​രെ ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    നാം ​ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും യ​ഥാ​സ​മ​യം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​വി​ധി ന​ട​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ്ര​വാ​സി രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നും അ​വ​രെ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കാ​നും ഉ​ത​കു​ന്ന​വി​ധം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നൈ​ര​ന്ത​ര്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

