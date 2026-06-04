സീകാ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് ജൂൺ 12ന്text_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ അടൂർ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് പൂർവ വിദ്യാർഥി കൂട്ടായ്മയായ കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് അടൂർ ഖത്തർ അലുംനി (സീകാ) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടാമത് എ.സി.ഇ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജൂൺ 12 വെള്ളിയാഴ്ച വുഖൈർ ആൽഫ കേംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കും. 98.6 എഫ്.എം റേഡിയോ മലയാളം ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സിലിയോൺ സൊല്യൂഷൻസ് ജി.എം ശെൽവ കുമാരൻ അലുമ്നി പ്രസിഡന്റ് റിജോ റോയി എന്നിവർ ചേർന്ന് ടൂർണമെന്റ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി അമ്മാർ അഷ്റഫ്, പ്രശാന്ത് മാത്യു, ശ്രീനാഥ് പറമ്പത്ത്, ഖത്തർ ബാഡ്മിന്റൺ അപക്സ് ബോഡി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിജോ അലക്സ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ജൂൺ 10ന് മുമ്പായി പ്ലേ ബഡി അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 33939524, 31107243 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
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