Madhyamam
    10 March 2026 8:36 AM IST
    10 March 2026 8:36 AM IST

    ഇ​റാ​ൻ സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    ഇ​റാ​ൻ സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗ​നീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേർന്ന ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    ദോ​ഹ: ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തെ​ന്ന ഇ​റാ​ൻ വാ​ദം ത​ള്ളി ഖ​ത്ത​ർ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ. ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും യു​ക്തി​ര​ഹി​ത​മാ​യ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യ -വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗ​നീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു.

    ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ, ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ, യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രെ ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ കൗ​ൺ​സി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​സ് ലാ​മി​ക് റെ​വ​ല്യൂ​ഷ​ണ​റി ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ ര​ണ്ട് സെ​ല്ലു​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​നെ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്, ഇ​ന്റ​ർ -പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി യൂ​നി​യ​ൻ, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ -അ​റ​ബ് സെ​ന​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ലോ​ക സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​ത്തെ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ​സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ടം കൂ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ വി​ഡി​യോ​ക​ളോ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​തും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ എ​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    X