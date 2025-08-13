Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:31 AM IST

    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗാ​നിം ഈ​ജി​പ്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു

    ദോ​ഹ: ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ്സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗാ​നിം ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​മ​ർ എ​ൽ ഷെ​ർ​ബി​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്ത​റും ഈ​ജി​പ്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും അ​വ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​ക്ക് ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സീ​സി ഒ​രു ക​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:meetingSpeakershura council qataregyptian ambassador
