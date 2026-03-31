ശൂറാ കൗൺസിൽ യോഗം
ദോഹ: അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും യു.എൻ ചാർട്ടറും പാലിച്ച് ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഖത്തർ ശൂറാ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെ പ്രശംസിച്ച കൗൺസിൽ, പ്രാദേശിക സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഖത്തറിനും അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. തമീം ബിൻ ഹമദ് ഹാളിൽ നടന്ന പ്രതിവാര ശൂറാ കൗൺസിലിൽ സ്പീക്കർ ഹസ്സൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഗാനിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്രപരിധിയിൽ ഖത്തർ സായുധ സേനയുടെ ഹെലികോപ്ടർ തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഖത്തർ സായുധ സേനാംഗങ്ങൾ, ഖത്തർ -തുർക്കിയ സംയുക്ത സേനാംഗങ്ങൾ, സിവിൽ സഹകാരികൾ എന്നിവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൗൺസിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
