    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഏ​കീ​കൃ​ത നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം -ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ക​ര​ട് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഏ​കീ​കൃ​ത നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം -ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    ഖ​ത്ത​ർ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഏ​കീ​കൃ​ത നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ. അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ര​ണ്ട് ക​ര​ട് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നെ​സെ​റ്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യെ​യും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ വ്യാ​പ​നം നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹ​സ്സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗാ​നി​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ഹാ​ളി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ നാ​യി​ഫ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ജ​ണ്ട അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ​കൂ​ടാ​തെ, ആ​റ് പ്ര​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കും രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    പു​തി​യ ആ​റ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​രും-​ലീ​ഗ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ലെ​ജി​സ്ലേ​റ്റി​വ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഗ​നീം അ​ൽ അ​ലി), ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, വി​ദേ​ശ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി (യൂ​സ​ഫ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖാ​തി​ർ), സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ധ​ന​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി (മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ​മ​നാ), ആ​രോ​ഗ്യം, പൊ​തു​സേ​വ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​മ്മി​റ്റി (അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ നാ​സ​ർ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സു​ബ​ഈ), വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സം​സ്കാ​രം, കാ​യി​കം, ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി (ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദാ​ൻ), സാ​മൂ​ഹി​ക, തൊ​ഴി​ൽ, ഭ​വ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി (ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ ദൂ​സ​രി).

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ കെ​ടു​തി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​ഹാ​യ​വി​ത​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ. സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ്ഡ് ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ്ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ​ജി​പ്ത് അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ട​ൺ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ്ഡ് ഫ​ല​സ്തീ​നി ടെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, പു​ത​പ്പു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​റ്റു അ​വ​ശ്യ​സേ​വ​ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ടെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു​ദ്ധം മൂ​ലം ത​ക​ർ​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ശ​ത​കോ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കി റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ജോ​ലി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 87,754 താ​മ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. 4.36 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ ഗു​ണ​ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കും. സ​ഹാ​യ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി മാ​ത്രം ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ വ​ഴി ലാ​ൻ​ഡ് എ​യ്ഡ് ബ്രി​ഡ്ജും ഈ​ജി​പ്ത് വ​ഴി മാ​രി​ടൈം എ​യ്ഡ് ബ്രി​ഡ്ജും ഖ​ത്ത​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

