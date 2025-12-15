Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:11 PM IST

    ഷീ​ൽ​ഡി​ങ് സ​ൺ​ഫ്ല​വേ​ഴ്സ്; ദി ​ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് എ ​സ്റ്റാ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​മീ​ഹ ജു​നൈ​ദി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണി​ത്
    ഷീ​ൽ​ഡി​ങ് സ​ൺ​ഫ്ല​വേ​ഴ്സ്; ദി ​ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് എ ​സ്റ്റാ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    സ​മീ​ഹ ജു​നൈ​ദി​ന്റെ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ 'ഷീ​ൽ​ഡി​ങ് സ​ൺ​ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് -ദി ​ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് എ ​സ്റ്റാ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട്' പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​മീ​ഹ ജു​നൈ​ദി​ന്റെ പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വും ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യു​മാ​യ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ 'ഷീ​ൽ​ഡി​ങ് സ​ൺ​ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് -ദി ​ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് എ ​സ്റ്റാ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട്' പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ​​എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി), ​ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം പ്ര​സി), ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് താ​ഹ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മീ​ഹ ജു​നൈ​ദി​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സാ​മൂ​ഹി​ക -സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യ പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് എ​ഴു​തി​യ അ​വ​താ​രി​ക സ​മീ​ർ മൂ​സ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വാ​യി​ച്ചു. സ്കി​ൽ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ നൈ​നി​ക, ക​വി​നി​ഷ, സാ​ൻ​വി ശ്രീ​ജി​ത്ത് സ​മീ​ഹ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ ക​വി​ത​ക​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​സി എം.​സി അം​ഗം രാ​കേ​ഷ് വാ​ഗ്, ​ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​വി​നാ​ഷ് ഗെ​യ്ക​വാ​ദ്,

    ​ഹി​ബ ന​സ്റീ​ൻ, ​ബി 2 ​ബി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ മെ​ന്റ​റു​മാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ മൊ​യ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

