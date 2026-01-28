Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 12:11 PM IST

    ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ഇ​നി ഏ​ഷ്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​മ​ര​ത്ത്

    ഏ​ഷ്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന​യാ​ണ് ശൈ​ഖ് ജു​ആ​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്
    ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ഇ​നി ഏ​ഷ്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​മ​ര​ത്ത്
    ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി

    ദോ​ഹ: ഏ​ഷ്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ലെ താ​ഷ്കെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​ളി​മ്പി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ 46ാം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി യോ​​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​തി​രി​ല്ലാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഖ​ത്ത​റി​നെ ലോ​ക കാ​യി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ലെ ക​രു​ത്തു​റ്റ ശ​ക്തി​യാ​യി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, നി​ല​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്. 45 ഏ​ഷ്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന​യാ​ണ് ശൈ​ഖ് ജു​ആ​നെ 22ാം ഒ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മു​ൻ ഒ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ൺ​ധീ​ർ സി​ങ് സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ​2015ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. 2020ലെ ​​ടോ​ക്യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. ഹൈ​ജ​മ്പി​ൽ മു​താ​സ് ബ​ർ​ഷി​മും വെ​യ്റ്റ്‌​ലി​ഫ്റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഫാ​ര​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹി​മും സ്വ​ർ​ണ​വും, ബീ​ച്ച് വോ​ളി​ബാ​ൾ ടീം ​വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.ഫി​ഫ വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ് (2022), ലോ​ക അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് (2019), ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ വേ​ൾ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് (2015), അ​ക്വാ​ട്ടി​ക്സ് വേ​ൾ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് (2024) തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​യി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്താ​യി 2030ലെ ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന് ദോ​ഹ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന 2027 ഫി​ബ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പി​നും ദോ​ഹ വേ​ദി​യാ​കും.ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2026ലെ ​ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ 83 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, പ്രാ​ദേ​ശി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വെ​യ്റ്റ്‌​ലി​ഫ്റ്റി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ണ്ട​ർ -18 ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.ഒ​ളി​മ്പി​ക് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​മാ​ണ് ഏ​ഷ്യ. ഈ ​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ക്തി.

    ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് മു​ന്നേ​റാ​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജ ര​ൺ​ധീ​ർ സി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും, അ​ക്ഷീ​ണ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

