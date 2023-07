cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​റ്റോ​ടെ​യാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം - ഷി ​ക്യൂ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ്’ പു​ര​സ്കാ​രം വീ​ണ്ടു​​മെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തി​ന് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗം, നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​റ്റ​ഗ​റി, ഓ​പ​ൺ കാ​റ്റ​ഗ​റി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ചാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്. ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ എ​ട്ട് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യാം. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം. ഓ​പ​ൺ കാ​റ്റ​ഗ​റി എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡാ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​റ്റ​ഗ​റി ടെ​ക് ക്യൂ ​അ​വാ​ർ​ഡ്: ശാ​സ്ത്ര​സാ​​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വു​തെ​ളി​യി​ച്ച വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ്

എ​ജൂ ക്യൂ ​അ​വാ​ർ​ഡ്: ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വു​തെ​ളി​യി​ച്ച വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക്. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

നാ​ച്വ​ർ ക്യൂ ​അ​വാ​ർ​ഡ്: പ​രി​സ്ഥി​തി​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വി​നാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

കെ​യ​ർ ക്യൂ ​അ​വാ​ർ​ഡ്: ന​ഴ്സി​ങ്, സാ​ന്ത്വ​ന​പ​രി​ച​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ആന്റ് അഡ്വഞ്ചർക്യൂ ​അ​വാ​ർ​ഡ്: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ​ത്തി കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​വു​തെ​ളി​യി​ച്ച വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​രം. കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​കൊ​യ്ത താ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

ഹീ​ൽ ക്യൂ ​അ​വാ​ർ​ഡ്: ആ​തു​ര​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് നി​സ്തു​ല സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​

കൈ​ൻ​ഡ് ക്യൂ ​അ​വാ​ർ​ഡ്: പ്ര​വാ​സി സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​വു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ​വ​നി​ത​ക​​​ളെ​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ബി​സ് ക്യൂ ​അ​വാ​ർ​ഡ്: പ്ര​വാ​സി​ലോ​ക​ത്ത് സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​കൊ​യ്ത വ​നി​ത​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു.

ഓ​പ​ൺ കാ​റ്റ​ഗ​റി ഷി ​ക്യൂ എം​പ്ര​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്: ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് (പൊ​തു നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​ല്ല)

ഷി ​ക്യൂ പ്രി​ൻ​സ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്: യൂ​ത്ത് ഐ​ക്ക​ൺ അ​വാ​ർ​ഡാ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് (പൊ​തു നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​ല്ല).

ഷി ​ക്യൂ ഇം​പാ​ക്ട് അ​വാ​ർ​ഡ്: ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗം. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ക്കാ​രു​മാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.



