Madhyamam
    Qatar
    2 Nov 2025 11:33 AM IST
    2 Nov 2025 11:33 AM IST

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​നം: ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആരംഭിച്ച​ു

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​നം: ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആരംഭിച്ച​ു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളാ​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ 2026-27 അ​ദ്ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ മോ​ർ​ണി​ങ് / ഈ​വ​നി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കെ.​ജി മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം​ത​രം വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ സ്കൂ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ (https://www.sisqatar.info) ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ട​നെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ ഒ​ഴി​വു​ക​ള​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 44151524. ഇ​മെ​യി​ൽ: admissions@sisqatar.info.

