    Posted On
    date_range 19 May 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 9:28 AM IST

    എ​സ്.​ഒ.​പി അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം

    എ​സ്.​ഒ.​പി അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ  

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​സ്.​ഒ.​പി അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കാ​യി​ക മീ​റ്റി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ് സ്കൂ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​പ്പ​റേ​റ്റ​റി ഗേ​ൾ​സ് റി​ലേ​യി​ൽ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ടീം ​സ്വ​ർ​ണ്ണ മെ​ഡ​ൽ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സെ​ഗു ബീ​വി, ഹാ​നി​യ, ഇ​ൽ​ഹാ​ൻ ഖ​ദീ​ജ, സ​ഹ് വ ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മാ​ണ് മെ​ഡ​ൽ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, പ്രൈ​മ​റി ഗേ​ൾ​സ് റി​ലേ​യി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ലോ​ങ് ജ​മ്പി​ൽ നി​ഹ അ​ജ്മ​ൽ സ്വ​ർ​ണ്ണ മെ​ഡ​ലും മി​ഹാ​ൻ അ​ന​സ് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലും നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ഹൈ​ജം​പി​ൽ ഇ​ഫ​യും ഷോ​ട്ട് പു​ട്ടി​ൽ സം​റ സ​ജാ​ദും വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി സ്കൂ​ളി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളെ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, സീ​നി​യ​ർ ഹെ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ, സീ​നി​യ​ർ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:athletic meetSOPShantiniketan Indian School
    News Summary - Shantiniketan Indian School wins medal in SOP Athletic Meet
