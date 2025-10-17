Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    17 Oct 2025 6:25 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:25 AM IST

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യം

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യം
    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: വി​വി​ധ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം. ​വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ -പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ​

    ആ​ർ​ട്ട് അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ നൗ​ഫ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലും എം.​ഡി.​സി.​എ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഇ​ൻ​സാ​ഫി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം തു​ട​ർ​ന്നു. വി​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് റ​സി​ലി​യ​ന്റ് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പോ​സ്റ്റ​ർ നി​ർ​മാ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ​സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ലെ ഹ​ന്നാ​മേ​രി സാ​ബു ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ​ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ലെ ഫെ​ലീ​ന അ​നീ​ഷ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ​ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​യാ​ളി മോം​സ് ആ​ർ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ​ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ​ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ലെ എ​ബി​ൾ ക്രി​സ് ചി​റ്റി​ല​പ്പ​ള്ളി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ​ആ​റാം ക്ലാ​സി​ലെ സ്റ്റെ​ഫാ​നോ ആ​ന്റ​ണി ഷി​ബു മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ​സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ​ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലെ സ്വെ​റ്റ്‌​ലാ​ന മേ​രി ഷി​ബു ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:winsIndian School studentsShantiniketangulf
