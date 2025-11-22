Begin typing your search above and press return to search.
    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    സ്കൂളിന് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം
    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ സോ​യ

    ഫാ​ത്തി​മ സ​ഫ​ർ, സ​യ്യി​ദ് റ​ബി​യാ​മ സ​ഫ​ർ

    ദോ​ഹ:​ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം. ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​യ സോ​യ ഫാ​ത്തി​മ സ​ഫ​ർ (ഗ്രേ​ഡ് 7), സ​യ്യി​ദ് റ​ബി​യാ​മ സ​ഫ​ർ (ഗ്രേ​ഡ് 10) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​വു​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​മാ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രീ ​ഓ​പ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് -സീ​സ​ൺ 4 അ​ണ്ട​ർ 15 ഗേ​ൾ​സ് സിം​ഗ്ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സോ​യ ഫാ​ത്തി​മ സ​ഫ​ർ റ​ണ്ണ​റ​പ് സ്ഥാ​നം (വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ) നേ​ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യു.​ബി.​എ​ഫ് ഓ​പ​ൺ അ​ണ്ട​ർ 13 ഗേ​ൾ​സ് ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലും അ​ണ്ട​ർ 13 ഗേ​ൾ​സ് സിം​ഗ്ൾ​സി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലും സോ​യ ഫാ​ത്തി​മ സ​ഫ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    അ​ണ്ട​ർ 17 സിം​ഗ്ൾ​സി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലും അ​ണ്ട​ർ 19 ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലും നേ​ടി ​റ​ബി​യാ​മ​യും സ്കൂ​ളി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി.

    TAGS:badmintonqatar-gulf newsIndian School Studentgulf news malayalam
