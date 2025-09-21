Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 8:55 AM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ (എ​സ്.​ഐ.​എ​സ്) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഖ​ത്ത​ർ ക്ല​സ്റ്റ​ർ അ​ണ്ട​ർ 14 ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ എ​സ്.​ഐ.​എ​സ് ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ടീം ​രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ നോ​സ്ഗെ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​മ​ൻ ല​ഫ്നാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​സ്.​ഐ.​എ​സ് ടീം ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ർ, ​അ​ബ്റാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ​അ​യാ​ൻ വി.​പി, ​ദി​പ​ൽ സൗ​മ്യ, ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബ്ഹാ​ൻ, ​അ​നു​രൂ​ത്ത് ബാ​ബു​ഗ​ണേ​ശ്, ​അ​മ​ൻ ല​ഫ്നാ​സ്, ​സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​സൈ​ദ്, ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഷ്, ​നു​അ്മാ​ൻ ന​സീം, ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് താ​ലി​ബ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു സ്കൂ​ൾ ടീം. ​​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹീം, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:QatarShantiniketan Indian SchoolHandball Tournament
    News Summary - Shantiniketan Indian School represents Qatar in CBSE National Handball Tournament
    Similar News
    Next Story
    X