Madhyamam
    Qatar
    26 Nov 2025 7:03 AM IST
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    ദോ​ഹ: ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9.30 വ​രെ സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച് വി​നോ​ദ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും സാ​യാ​ഹ്ന​മാ​യി​രി​ക്കും വാ​ർ​ഷി​ക കാ​ർ​ണി​വ​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ക​ല​യും ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പാ​ച​ക സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

