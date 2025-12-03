Begin typing your search above and press return to search.
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ൾ കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​എ​സ്‌ കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​എ​സ്‌ കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ സ്കൂ​ള്‍ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​ര്‍ണി​വ​ലി​നൊ​പ്പം ന​ട​ന്ന പാ​ര​ന്റ്സ്‌ ഫെ​സ്റ്റ്‌ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘ആ​ഗോ​ള രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഗ​മം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ വി​നോ​ദം -സ​ര്‍ഗാ​ത്മ​ക ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ്‌ ഓ​ഫ്‌ മി​ഷ​ന്‍ സ​ന്ദീ​പ്കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ഥ​പൂ​ർ​ണ​വും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജീ​വി​തം സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​എ​സ്‌ കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഫ​സ്റ്റ്‌ സ്കൂ​ള്‍സ്‌ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ അ​ലി യൂ​സ​ഫ്‌ അ​ല്‍ ത​മീ​മി, ഖ​ത്ത​ര്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സീ​നി​യ​ര്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ല്‍ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ്‌ ഡോ. ​ഒ​സാ​മ അ​ബാ​ബ്നെ എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഷീ​ദ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ല്‍ ല​ത്തീ​ഫ്‌, പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ റ​ഫീ​ഖ്‌ റ​ഹിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ്‌ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍, സെ​ന്റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ര്‍.​എ​സ്‌. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ര്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍ നി​ന്നും മ​റ്റ്‌ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പാ​ഠ്യ -പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മി​ക​വു പു​ല​ര്‍ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സ്തു​ത്യ​ര്‍ഹ​വും സു​ദീ​ര്‍ഘ​വു​മാ​യ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും മ​റ്റു സ്റ്റാ​ഫ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ക​യും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ര്‍ഗാ​ത്മ​ക​ത, സ​ഹ​ക​ര​ണം, ആ​ഗോ​ള രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 40 തീം ​സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പാ​ര​ന്റ്സ്‌ ഫെ​സ്റ്റ്‌ കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി. ചീ​ഫ്‌ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ മ​ജീ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​സ്‌.​ഐ.​എ​സ്‌ എ.​പി.​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

