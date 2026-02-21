Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 11:54 PM IST

    സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ വീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു

    Athul Mishra
    അഥർവ് മിശ്ര

    ​ദോഹ: സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ വീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര താനെ വെസ്റ്റ് ആസാദ് നഗറിൽ അതുൽ കുമാർ മിശ്രയുടെ മകൻ അഥർവ് മിശ്രയാണ് മരിച്ചത്. ഡി.പി.എസ് മൊണാർക്ക് സ്കൂളിലെ സ്കൈ -2 വിദ്യാർഥിയാണ്. ദോഹയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

    അഞ്ചു ദിവസമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടി ഇന്നലെയാണ് മരിച്ചത്. പിതാവ് ഖത്തർ എയർവേസിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. മാതാവ്: പ്രിയദർശിനി അസ്മിദ വാത്സ്യായൻ. ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജീവനക്കാരിയാണ്. പ്രവാസി വെൽഫയർ റിപാട്രിയേഷൻ വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

