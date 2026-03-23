    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 March 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 1:00 PM IST

    ഏ​ഴു പേ​ർ​ക്ക് വീ​ര​മൃ​ത്യൂ

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ നാ​ലു​പേ​രും തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ അ​സെ​ൽ​സ​നി​ലെ ര​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ട​ക്കം ഏ​ഴു​പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സൈ​നി​ക ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് ഏ​ഴു പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഞ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു നടുക്കിയ സം​ഭ​വമുണ്ടായത്. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ നാ​ലു പേ​രും തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ അ​സെ​ൽ​സ​നി​ലെ ര​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ട​ക്കം ഏ​ഴു​പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പൈ​ല​റ്റ് മു​ബാ​റ​ക് സ​ലിം ദ​വാ​യ് അ​ൽ മാ​ർ​റി, ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ഈ​ദ് നാ​സ​ർ സ​മ​യ്ഖ്, സ​ർ​ജ​ന്റ് ഫ​ഹ​ദ് ഹാ​ദി ഗാ​നിം അ​ൽ ഖ​യാ​രി​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ കോ​ർ​പ​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഹ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഖ​ത്ത​ർ -തു​ർ​ക്കി​യ സം​യു​ക്ത സേ​ന​യി​ലെ മേ​ജ​ർ സി​നാ​ൻ ത​ഷ്ത​കി​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ സു​ലൈ​മാ​ൻ സി​മ്ര ക​ഹ്‌​റ​മാ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ന​സ് കാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ കോ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ മാ​രി​ടൈം സെ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ടീ​മും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ലെ​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ഗ്രൂ​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ ആ​റു​പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ര​ണ്ടോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സൈ​നി​ക​ന്റെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹം ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ർ​വ്വ​ശ​ക്ത​നാ​യ ദൈ​വം ക​രു​ണ ന​ൽ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ഷ​മ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ തു​ർ​ക്കി​യ സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​സെ​ൽ​സാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ വാ​ർ​ത്ത ദുഃ​ഖ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​ത് -ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ദാ​രു​ണ​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​ക​ളും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും നേ​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​ത​ക്കും അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​രി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദുഃ​ഖാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    ദോ​ഹ: ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ​വ​രുടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ചും ദുഃ​ഖാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും, ഖ​ത്ത​ർ -തു​ർ​ക്കി​യ സം​യു​ക്ത സേ​ന​യി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ണ​ക്കാ​യി പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​ശോ​ച​ന​വും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

