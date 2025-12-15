Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    15 Dec 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 12:58 PM IST

    സെ​മി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്

    സെ​മി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്
    അ​ൽ ബെ​യ്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യം 

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: വാ​ശി​യേ​റി​യ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് സെ​മി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം.

    സി​റി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കോ​ട്ട ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യും കോ​മ​റോ​സി​നെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ മൊ​റോ​ക്കോ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യാ​ണ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്ന യു.​എ.​ഇ ഗ്രൂ​പ്പു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രോ ജ​യ​വും തോ​ൽ​വി​യും സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി പ​ത​ർ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​താ​യാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യെ കെ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ് സെ​മി​യി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കെ​തി​രെ അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ക.

    രാ​ത്രി 8.30ന് ​അ​ൽ ബെ​യ്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ നേ​രി​ടും. ഗ്രൂ​പ്പു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യും കു​വൈ​ത്തി​നെ​യും ഈ​ജി​പ്തി​നെ​യും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡ​ന് നാ​ലു ത​വ​ണ അ​റ​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഇ​റാ​ഖി​നെ​യും നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം ഒ​രു മ​ത്സ​ര​വും പ​രാ​ജ​യം രു​ചി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ജോ​ർ​ഡ​ൻ സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ത്സ​രം ക​ടു​ക്കും. ഗ്രൂ​പ്പു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ, കോ​മ​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ കീ​ഴ​ട​ക്കി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് സെ​മി പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

