    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:06 AM IST

    ആകാശ വിസ്മയം കാണാം

    ലി​യോ​നി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കും
    ആകാശ വിസ്മയം കാണാം
    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ലി​യോ​നി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക​ണ്ണും നീ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​കാ​ശ വി​സ്മ​യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ലി​യോ​നി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ത​ൽ ദൂ​ര​ദ​ര്‍ശി​നി​യോ മ​റ്റ് പ്ര​ത്യേ​കം ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭാ​സം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സി​ലെ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മ​ർ ഡോ. ​ബ​ഷീ​ർ മ​ർ​സൂ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. ​ന​വം​ബ​ർ ആ​റു മു​ത​ൽ 30 വ​രെ വ​ർ​ഷം തോ​റും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷം, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 40 ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ നി​ന്നും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ക​ലെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ദൃ​ശ്യം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക.

    സൂ​ര്യ​നെ വ​ലം വെ​ക്കു​ന്ന ടെ​മ്പ​ൽ-​ട​ട്ടി​ൽ എ​ന്ന വാ​ല്‍ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ന് അ​രി​കി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ലി​യോ​നി​ഡ് ഉ​ല്‍ക്ക​വ​ർ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. സൂ​ര്യ​നെ വ​ലം​വെ​ക്കു​ന്ന ടെ​മ്പ​ൽ ട​ട്ടി​ൽ ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ല്‍ അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു ക​ല്ലു​ക​ളും പാ​റ​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഉ​ല്‍ക്ക​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ളി​ച്ച​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത, വാ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്ന ഇ​രു​ണ്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ​ലി​യോ​നി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്കാ​വ​ർ​ഷം കാ​ണാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ. ​ലി​യോ​നി​ഡി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​ടു​ത്ത പ്ര​ധാ​ന ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷം, ജെ​മി​നി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്ക​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഡി​സം​ബ​റി​ലെ ര​ണ്ടാം വാ​രം പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തും.

