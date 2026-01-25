Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ; അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി-4 ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ലു വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സേ​ന​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ; അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി-4 ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ
    cancel

    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള 'അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി-4' ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ല​ഖ്‌​വി​യ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്, ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ക്കു​ക.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ലു​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സേ​ന​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, വി​വി​ധ പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് സു​ര​ക്ഷാ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും സം​യു​ക്ത അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫീ​ൽ​ഡ് അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സൈ​നി​ക​ർ ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സു​ര​ക്ഷാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും സം​യു​ക്ത ഏ​കോ​പ​ന​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​യു​ക്ത ജി.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷാ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ക്കു​ക. ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സേ​ന​ക​ൾ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന​ത്തി​നും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​യോ​ജി​ത​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ 'അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി 4' ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​സു​ര​ക്ഷാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ തു​ട​ക്കം 2016ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യാ​കും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ക.

