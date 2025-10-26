Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:50 AM IST

    ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​; കൂ​ട്ട ന​ശീ​ക​ര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​നം അ​നി​വാ​ര്യം -ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​; കൂ​ട്ട ന​ശീ​ക​ര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​നം അ​നി​വാ​ര്യം -ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി സെ​ഷ​നി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ​ലി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഭൂ​മി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ​ത്ത​രം കൂ​ട്ട ന​ശീ​ക​ര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​രോ​ധ​നം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ. ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ​ലി​യാ​ണ് ​യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ണ​വ, രാ​സ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കൂ​ട്ട ന​ശീ​ക​ര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​വും സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി കൂ​ട്ട ന​ശീ​ക​ര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​സാ​യു​ധ നി​രോ​ധ​ന സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി (ഒ.​പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ)​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​ടു​ത്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    രാ​സ​വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും രാ​സാ​യു​ധ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും 12ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക യോ​ഗം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും, രാ​സ വ്യ​വ​സാ​യ​വും ദേ​ശീ​യ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന രാ​സാ​യു​ധ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ 12ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക യോ​ഗ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. സി​റി​യ​യി​ലെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന രാ​സാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ​ഒ.​പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു​വി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ഷ​ന്റെ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Security of the future; Prohibition of weapons of mass destruction is essential - Qatar
    Similar News
    Next Story
    X