Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    14 Feb 2026 2:14 PM IST
    Updated On
    14 Feb 2026 2:14 PM IST

    സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം; ഖ​ത്ത​ർ -ഇ​റ്റ​ലി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    മി​ലാ​ൻ കോ​ർ​ട്ടി​ന വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന് ഖ​ത്ത​റി സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു
    സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം; ഖ​ത്ത​ർ -ഇ​റ്റ​ലി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി മാ​റ്റി​യോ പി​യാ​ന്റ​ഡോ​സി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: ​സു​ര​ക്ഷ രം​ഗ​ത്തെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ലെ​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി മാ​റ്റി​യോ പി​യാ​ന്റ​ഡോ​സി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    മി​ലാ​ൻ കോ​ർ​ട്ടി​ന വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന് ഖ​ത്ത​റി സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ൻ​കി​ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പൊ​ലീ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക മേ​ള​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷാ പ്ലാ​നു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തും തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മി​ലാ​ൻ കോ​ർ​ട്ടി​ന വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    qatar-newsInterior Ministersecurity cooperationQatar-Italy trade
