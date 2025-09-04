Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:43 AM IST

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ: ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് റി​സ​ൾ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ: ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് റി​സ​ൾ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel

    ദോ​ഹ: 2024-25 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ട്രാ​ക്ക് (ഡേ​ടൈം) 46.53 ശ​ത​മാ​ന​വും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ (സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ട്രാ​ക്ക്) 14.81 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹു​മാ​നി​റ്റീ​സ് ട്രാ​ക്ക് (ഡേ​ടൈം) 46.84 ശ​ത​മാ​ന​വും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ (ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹു​മാ​നി​റ്റീ​സ് ട്രാ​ക്ക്) 44.54 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ജ​യ ശ​ത​മാ​നം​നേ​ടി.

    ടെ​ക്നോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ട്രാ​ക്കി​ൽ 43.88 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വി​ജ​യം. ഖ​ത്ത​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ബോ​യ്സ്, റി​ലീ​ജ്യ​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ബോ​യ്സ് എ​ന്നി​വ ര​ണ്ടും 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ബോ​യ്സ് ഡേ ​ട്രാ​ക്കി​ൽ 46.34 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വി​ജ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖാ​ലി​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹ​ർ​ഖാ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:examinationsecondaryresultsdeclaredsecond round
    News Summary - Secondary School Certificate Examination: Second round results declared
    Similar News
    Next Story
    X