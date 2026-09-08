അൽ വക്റ തീരത്ത് പരിശോധന: കടലാമകളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിtext_fields
ദോഹ: അൽ വക്റ തീരത്തിന് സമീപം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കടലാമകളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള മറൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ പട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് അഞ്ച് കടലാമകളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അൽ വക്റ മറൈൻ യൂണിറ്റ് അവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ സമുദ്ര ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജൈവവൈവിധ്യവും പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥയും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മന്ത്രാലയം തുടരുകയാണ്.
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