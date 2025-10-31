Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 12:02 PM IST

    സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ലീ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ലീ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം
    cancel
    camera_alt

    സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ലീ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക്യു.​എ​സ്.​ജി.​എ) 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ് ലീ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​ദ്യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​കൂ​ളി​ലെ സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ് ലീ​ഡ​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​ര​ണ​വും അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള, സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്കൗ​ട്ട് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ‘ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മി​ങ് അ​വ​ർ വേ​ൾ​ഡ് 2030 അ​ജ​ണ്ട’ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി. ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ശാ​രീ​രി​ക ദു​രു​പ​യോ​ഗം, അ​വ​ഗ​ണ​ന, ചൂ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഫ്രം ​ഹാ​മി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക​രീം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ്കൗ​ട്ട് ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് ഖ​മീ​സ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ്, ഫ​സ്റ്റ് സ്കൗ​ട്ട് ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് എ​ക്സ്പ​ർ​ട്ട് മു​ന ജു​മാ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി, പ​രം​ജീ​ത് കൗ​ർ ഭു​ള്ള​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക​ല​ണ്ട​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഓ​വ​റോ​ൾ സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് രാ​ജേ​ഷ് കെ.​എ​സ്, ഗൈ​ഡ്‌​സ് ലീ​ഡ​ർ ആ​ശ വി. ​നാ​യ​ർ, ഫെ​ൻ​സി പ​ത്രോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:QatarScouts and GuidesAssociation meet
    News Summary - Scouts and Guides Association Leaders' Meeting
    Similar News
    Next Story
    X