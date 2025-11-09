Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right‘മ​ധ്യ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:03 AM IST

    ‘മ​ധ്യ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ’; പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മ​ധ്യ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ’; പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ‘മ​ധ്യ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ’ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ക​വാ​ടം ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘മ​ധ്യ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പ​ഠ​ന ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന്റെ ഖ​ത്ത​ർ​ത​ല പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യി. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ സ​മ​ഗ്ര ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ ക​വാ​ടം ഡോ​ട്ട് കോം ​സി.​ഇ.​ഒ​യും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ജാ​ബി​ർ അ​മാ​നി പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    320 പേ​ജു​ക​ളു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ തൃ​പ്പ​ന​ച്ചി​യാ​ണ്. മു​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി.​സി ഡോ. ​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ ആ​മു​ഖം എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​കം മ​ധ്യ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ 48 ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം ഗ​ഹ​ന​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ദോ​ഹ​യി​ലെ സം​സം റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ത​യ്യി​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഥേ​ഴ്സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​കെ.​സി. സാ​ബു, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ഫാ​മി​ലി ട്രെ​യി​ന​റു​മാ​യ ഡോ. ​താ​ജ് ആ​ലു​വ, ഇ​സ്‍ലാം ഓ​ൺ വെ​ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ നി​യാ​സ് ഹു​ദ​വി, ക​വാ​ടം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ല്ല​ളം, എ​ഫ്.​സി.​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ദ​നി, അ​തീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജി.​പി. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, ഷം​ല ജാ​ഫ​ർ, ഹാ​രി​സ് പി.​ടി., ന​സീ​ർ പാ​നൂ​ർ, ഡോ. ​റ​സീ​ൽ മൊ​യ്തീ​ൻ, അ​ഫ്നി​ത പു​ളി​ക്ക​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി, ഷ​മീ​ർ പി.​കെ., ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ്, അ​സ്‍ലം താ​ജ്, ഫ​ഹ്സി​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മി​ദ്ലാ​ജ് ല​ത്തീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, നി​ജാ​സ്, അ​ലി റ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​സി, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്, എ​ഫ്.​സി.​സി ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ കോ​പ്പി​ക​ൾ ദോ​ഹ​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bookslaunchedgulf
    News Summary - ‘Scientific Geniuses of the Middle Ages’; Book Launched
    Similar News
    Next Story
    X