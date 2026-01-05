ശൈത്യകാല അവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് തുറക്കുംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ സ്കൂളുകൾ രണ്ടാം അക്കാദമിക് സെമസ്റ്ററിനായി ഇന്ന് തുറക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മടങ്ങിവരവ് സുഗമമാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ തയാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ശൈത്യകാല അവധി കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളും ഇന്ന് തുറക്കും. ഡിസംബർ 21ന് ആയിരുന്നു വിന്റർ അവധിക്കായി സ്കൂളുകൾ അടച്ചിരുന്നത്.
സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം, അക്കാദമിക് ഷെഡ്യൂളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി വിദ്യാർഥികളെ വരവേൽക്കാൻ സജ്ജമായെന്ന് നാസർ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ അതിയ്യ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഖാലിദ് ഇസ്സ അൽ മുഹൈസ വിശദീകരിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ പോസിറ്റീവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അധ്യാപകർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഖത്തർ ടി.വിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
