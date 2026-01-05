Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 10:24 AM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് തു​റ​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് തു​റ​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ര​ണ്ടാം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സെ​മ​സ്റ്റ​റി​നാ​യി ഇ​ന്ന് തു​റ​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വ് സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളും ഇ​ന്ന് തു​റ​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 21ന് ​ആ​യി​രു​ന്നു വി​ന്റ​ർ അ​വ​ധി​ക്കാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​യെ​ന്ന് നാ​സ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് ഇ​സ്സ അ​ൽ മു​ഹൈ​സ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പോ​സി​റ്റീ​വാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ടി.​വി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Schoolsreopengulfnewsqatar​winter breakgulfnewsmalayalam
    News Summary - Schools to reopen today after winter break
    Similar News
    Next Story
    X