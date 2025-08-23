Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:50 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:50 PM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ; സജീവമായി സ്കൂൾ വിപണി

    Back to school
    സ​ജീ​വ​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: വേ​​ന​​ല​​വ​​ധി​ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് സ്കൂ​​ളു​​ക​​ൾ ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ തു​​റ​​ക്കാ​​നി​​രി​​ക്കെ, സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ​രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 3,65,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സ്കൂ​​ളു​​ക​​ളും ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ്കൂ​​ളു​​ക​​ൾ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ​സ്വ​​കാ​​ര്യ വി​​ദ്യാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ളു​​മെ​​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ക്ക് ടു ​സ്‌​കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ഹി​ലാ​ബി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​സ​ക​ര​മാ​യ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും മ​റ്റു വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളും വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​​തി​​ന് മു​​മ്പാ​​യി, കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ പ​​ഠ​​നോ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും ബാ​​ഗും യൂ​​നി​​ഫോ​​മു​​ക​​ളു​​മെ​ല്ലാം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് വി​​പ​​ണി സ​​ജീ​​വ​​മാ​​വു​​ന്ന​​ത്. കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി ‘ബാ​ക്ക് ടു ​​സ്കൂ​​ൾ’ ഓ​​ഫ​​റു​​ക​​ൾ പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചാ​​ണ് ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ സൂ​​പ്പ​​ർ മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ളും ഹൈ​​പ്പ​​ർ മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ളും വി​​പ​​ണി സ​ജീ​വ​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ള്‍ക്ക് സ്കൂ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ എ​​ല്ലാ സാ​​മ​​ഗ്രി​​ക​​ളും വി​​പ​​ണി​​യി​​ലു​​ണ്ട്.

    വി​​വി​​ധ വ​​ലു​​പ്പ​​ത്തി​​ലും ഡി​​സൈ​​നു​​ക​​ളി​​ലു​​മു​​ള്ള ബാ​​ഗു​​ക​​ള്‍, കു​​ട​​ക​​ള്‍, നോ​ട്ട്ബു​ക്കു​ക​ൾ, പേ​​ന​​ക​​ള്‍, വാ​​ട്ട​​ര്‍ ബോ​​ട്ടി​​ലു​​ക​​ള്‍ തു​​ട​​ങ്ങി സ്കൂ​​ള്‍ സ്റ്റേ​​ഷ​​ന​​റി കി​​റ്റു​​ക​​ള്‍ വ​​രെ ല​​ഭ്യം. ല​ഞ്ച് ബോ​ക്സ്, സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ബോ​ട്ടി​ൽ, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി സെ​റ്റ് എ​ന്നി​വ മു​ത​ൽ ലാ​പ്ടോ​പ്, ടാ​ബ്, പ്രി​ന്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വും ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ പ്ര​​വാ​​സി കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​ധി ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് തി​​രി​കെ​യെ​​ത്തു​​ന്ന സീ​​സ​​ണു​​മാ​​ണി​​പ്പോ​​ൾ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ്കൂ​ൾ വി​​പ​​ണി​​യി​ലെ തി​​ര​​ക്കേ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ലു​ലു ഹൈ​​പ്പ​​ർ​​മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റ്, സ​​ഫാ​​രി, ഗ്രാ​​ൻ​​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, മാ​ർ​ക്ക് അ​ൻ​ഡ് സേ​വ്, ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ ഗാ​ല​റി തു​ട​ങ്ങി ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ മു​​ൻ​​നി​​ര ഹൈ​​പ്പ​​ർ​​മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലെ​​ല്ലാം ‘ബാ​ക്ക് ടു ​​സ്കൂ​​ൾ’ വി​​പ​​ണി ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചു ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. വൈ​​റ്റ് ബോ​​ർ​​ഡ്, സ്റ്റ​ഡി ടേ​​ബ്ൾ, ടി​​ഫി​​ൻ ബോ​​ക്സ്, നോ​​ട്ട്ബു​​ക്കു​​ക​​ൾ മു​​ത​​ൽ കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള ഭ​​ക്ഷ്യ​​വി​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളും ക​​ളി​​പ്പാ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളും​വ​​രെ ല​​ഭ്യ​മാ​ണ്. വ​​ലി​​യ വി​​ല​​ക്കു​​റ​​വി​​ന്റെ ഓ​​ഫ​​റു​​ക​​ൾ പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചാ​​ണ് ഓ​​രോ സ്ഥാ​​പ​​ന​​വും സീ​​സ​​ണി​​ലെ ക​​​ച്ച​​വ​​ടം പൊ​​ടി​​പൊ​​ടി​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​രു​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നാ​​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ ട്രെ​ൻ​ഡാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണു​ക​ൾ, ലാ​പ്ടോ​പ്, ടാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി മാ​റി​യ​ത് ഷോ​പ്പി​ങ് വി​പ​ണി​യി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ വി​വി​ധ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​ക്കു​റ​വോ​ടെ​യാ​ണ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:school marketschool openingback to schoolQatar News
