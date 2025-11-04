Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 1:13 PM IST

    സ്കൂ​ൾ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ക്കും

    സ്കൂ​ൾ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ക്കും
    ദോ​ഹ: ര​ണ്ടാ​മ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ്കൂ​ൾ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.ഗൂ​ഗ്ൾ മീ​റ്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി​യാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ല്ലാ സ​മു​ദ്ര നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ, മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റു മ​ണി മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ ലു​സൈ​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ ഫെ​യ​ർ​മോ​ണ്ട് ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ല്ലാ​സ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, സ​മു​ദ്ര യാ​ത്ര​ക​ൾ, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​ത്ത​രം സ​മു​ദ്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​രോ​ധ​ന​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നും വേ​ണ്ടി​യു​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

