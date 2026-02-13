Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 12:40 PM IST

    സ്കോ​ളേ​ഴ്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്

    സ്കോ​ളേ​ഴ്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്
    ദോ​ഹ: സ്കോ​ളേ​ഴ്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ലാ​രി​യ​സ് -2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലെ അ​ൽ മ​യാ​സാ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സാ​ലി​ഹ് അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ സു​ലൈ​തി, 24 ന്യൂ​സ് ചാ​ന​ൽ സീ​നി​യ​ർ ന്യൂ​സ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഹാ​ഷ്മി താ​ജ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഖ​ത്ത​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സീ​നി​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ലെ​റ്റി​ഫ അ​ബു​ഹം​റ, അ​ൽ അ​സ്ഹ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​കെ.​എം. മൂ​സ ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Scholars International School's anniversary celebration today
