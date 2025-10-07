Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകിളികളെ ആകർഷിക്കാൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 7:47 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 7:47 PM IST

    കിളികളെ ആകർഷിക്കാൻ 'സവായ' ബേർഡ് കാളിങ് ഉപകരണങ്ങൾ പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    800 ലധികം സവായ ഉപകരണങ്ങളാണ് പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പിടികൂടിയത്
    കിളികളെ ആകർഷിക്കാൻ സവായ ബേർഡ് കാളിങ് ഉപകരണങ്ങൾ പിടികൂടി
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: മരുഭൂമിയിൽ ഇണകളെ ആകർഷിക്കാൻ പക്ഷികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ ‘ബേർഡ് കാളിങ്’ ഉപകരണങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പിടിച്ചെടുത്തു.

    ‘സവായ’ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉപകരണമാണ് മരുഭൂമിയിലെ ​കുറ്റിക്കാടുകൾക്കും മറ്റുമിടയിലായി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചത്. പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കുന്ന 800 ലധികം സവായ ഉപകരണങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സേനയായ ലെഖ്‌വിയയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിശോധനാ നടത്തിയത്. ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിയമ ലംഘകർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    പക്ഷിവേട്ടകൾക്കും മറ്റുമായാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വ്യാജമായ ഈ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാതെ പക്ഷികൾ തേടിയെത്തുമ്പോൾ അവയെ വേട്ടയാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിടിച്ചെടുത്തവയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ മന്ത്രാലയം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. പക്ഷികളെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന കൃത്രിമ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക നിയമ ലംഘനങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    പക്ഷികളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കർശനമായി നിരോധനമുള്ള ഉപകരണമാണ് ബേർഡ് കാളിങ് ഡിവൈസ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dohagulfnewsQatarMinistry of Environment and Climate ChangeLatest News
    News Summary - 'Sawaya' bird calling devices seized to attract birds
    Similar News
    Next Story
    X