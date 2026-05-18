    date_range 18 May 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 11:26 AM IST

    സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സൗ​ദി -ഖ​ത്ത​ർ ച​ർ​ച്ച

    ദോ​ഹ: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഖ​ത്ത​റും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​നെ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും, വ​രും​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി. അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​ഥാ​നി വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷ​ഹ​ബാ​സ് ശെ​രീ​ഫ്, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പൗ​ലോ റേ​ഞ്ച​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്.

    TAGS: security, talks, Saudi-Qatar, stability
    News Summary - Saudi-Qatar talks aim for security and stability
