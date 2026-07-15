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    Qatar
    Posted On
    date_range 15 July 2026 6:17 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 6:17 PM IST

    ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച്​ സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി

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    ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച്​ സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി
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    സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ

    റിയാദ്: അന്തരിച്ച ഖത്തർ മുൻ അമീർ ശൈഖ്​ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ച് സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി. സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് ആണ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ബിൻ ജാസിം അൽഥാനിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ, അന്തരിച്ച ശൈഖ്​ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായ ദുഃഖത്തിൽ സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി പങ്കുചേരുന്നതായി അറിയിച്ചു. പരേത​െൻറ ആത്മാവിന് സർവശക്തനായ അല്ലാഹു വിപുലമായ കാരുണ്യവും പാപമോചനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്നും സ്വർഗലോകത്ത് ഉചിതമായ സ്ഥാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു.


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    TAGS:condolencesQatarNewsqatar​Saudi Defense Minister
    News Summary - Saudi Defense Minister conveys condolences to the Prime Minister of Qatar over the phone
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