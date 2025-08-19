Begin typing your search above and press return to search.
    സാം​സ​ങ് ഗാ​ല​ക്സിZ ഫോ​ൾ​ഡ് 7, Z ഫ്ലി​പ് 7 എ​ന്നി​വ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    സാം​സ​ങ് ഗാ​ല​ക്സിZ ഫോ​ൾ​ഡ് 7, Z ഫ്ലി​പ് 7 എ​ന്നി​വ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ക​താ​ര ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് സ്റ്റോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​തി​യ ഗാ​ല​ക്‌​സി

    Z ഫോ​ൾ​ഡ് 7, Z ഫ്ലി​പ് 7 എ​ന്നി​വ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​ത്‌​ന ഇ​ന്നൊ​വേ​റ്റീ​വ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സാം​സ​ങ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ ഗാ​ല​ക്സി Z ഫോ​ൾ​ഡ് 7, ഗാ​ല​ക്സി Z ഫ്ലി​പ് 7 എ​ന്നീ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ഫോ​ണു​ക​ളും ഗാ​ല​ക്സി വാ​ച്ച് 8 സീ​രീ​സ് എ​ന്നി​വ ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ സാം​സ​ങ് എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് സ്റ്റോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. സാം​സ​ങ് ഫോ​ൾ​ഡ​ബി​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ളി​ലെ ഈ ​പു​ത്ത​ൻ ഫ്ലാ​ഗ്ഷി​പ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും പ്ര​ക​ട​ന​വും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാം​സ​ങ് ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹോ​ങ്‌​സ്യൂ​ക്ക് ലീ, ​ജി.​സി.​സി മൊ​ബൈ​ൽ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സോ​ണി യെം, ​സാം​സ​ങ് ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ ന​ന്ദ​ഗോ​പാ​ൽ, ​ദോ​ഹ​ത്‌​ന ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഫ​ർ​ഹ​ത്, ഡി​വി​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​സ്ഹ​ർ ബ​ക്ഷ്, ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ദീ​പ​ക് ജ​യ​റാം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ സാം​സ​ങ്, ദോ​ഹ​ത്‌​ന ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഖ​ത്ത​റി​ലെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ൺ ഇ​ന്നോ​വേ​ഷ​നി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് മ​ൾ​ട്ടി ടാ​സ്കി​ങ്ങും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും മി​ക​ച്ച രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ഗാ​ല​ക്‌​സി Z ഫോ​ൾ​ഡ് 7, Z ഫ്ലി​പ് 7 മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സാം​സ​ങ് ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹോ​ങ്‌​സ്യൂ​ക്ക് ലീ, ​​ദോ​ഹ​ത്‌​ന ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഫ​ർ​ഹ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:smartphoneUnveiledQatarsamsung galaxy
