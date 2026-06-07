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    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 7:23 AM IST

    സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ ബ​ലി പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷം

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    സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ ബ​ലി പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷം
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    ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഈ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് -2026 ബ​ലി പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച “ഈ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് 2026” ബ​ലി പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷം ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബ​ർ​വ മ​ദീ​ന​ത്‌​ന ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വി​ൽ സം​സ്‌​കൃ​തി​യി​ലെ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നേ​കി. ലു​ലു മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നു​ള്ള സം​സ്‌​കൃ​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ഹാ​രം ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (ബ​ർ​വ മ​ദീ​ന​ത്‌​ന) ഇ​ന്ദ്ര, മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സം​സ്‌​കൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബി​ത് സ​ഹീ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്‌​കൃ​തി മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ൻ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ, സം​സ്‌​കൃ​തി വെ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ബീ​ന അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്‌​കൃ​തി വെ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ലാ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ഹ​ദ് മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റും വെ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ജോ​ജി വാ​സു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:sacrificegulfcelebratesqatar​samskrthi
    News Summary - Culture Qatar celebrates the Day of Sacrifice
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