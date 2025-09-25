Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    25 Sept 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    25 Sept 2025 12:24 PM IST

    സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    samskrithi
    സം​സ്കൃ​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​ക്റ​യി​ലെ ഡി.​പി.​എ​സ് എം.​ഐ.​എ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ അ​ഭി​രു​ചി​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഷീ​ല ടോ​മി, പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സെ​മി​നാ​റും തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ എം.​വി. നി​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷാ​നി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ സെ​മി​നാ​റും ന​ട​ക്കും. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ഥ, ക​വി​ത, ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്കൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബി​ത് സ​ഹീ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എം സു​ധീ​ർ, സം​സ്കൃ​തി സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​നാ​ഥ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

