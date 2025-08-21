Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    സം​സ്‌​കൃ​തി എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് -25 സ​മ​ർ​പ്പ​ണം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    അ​ൽ അ​ഷ്ബാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കുന്ന പരിപാടി മു​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ം
    press meet
    സം​സ്കൃ​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ഥ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. എ ​മു​ഷാ​ബി​ന്റെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, കോ​മേ​ഴ്‌​സ്, ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭാ​സ പു​ര​സ്‌​കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും, എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ സം​സ്‌​കൃ​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ആ​ദ​ര​വും "സം​സ്‌​കൃ​തി എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് - 2025" എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് അ​ൽ അ​ഷ്ബാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. സ​യ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നീ​ന മ​രി​യ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, കോ​മേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ലി​ഹ മും​താ​സ് ന​ജീ​ബ്, ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​യ മ​റി​യ ജൂ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ അ​ഡ്വ. എ. ​മു​ഷാ​ബ് സ്മാ​ര​ക വി​ദ്യാ​ഭാ​സ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മ​ലി​ഹ മും​താ​സ് ന​ജീ​ബ്, അ​നീ​ന മ​രി​യ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, ജി​യ മ​റി​യ ജൂ​ഡ്

    മൂ​ന്നു​പേ​രും ദോ​ഹ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​ണ്. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്‌​കൃ​തി ര​ജ​ത ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രീ​കു​ളം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.സം​സ്‌​കൃ​തി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്‌​കൃ​തി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​ലീ​ൽ എ.​കെ., അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌​കു​ട്ടി അ​റ​ള​യി​ൽ, സാ​ൾ​ട്സ് സാ​മു​വ​ൽ, ശ്രീ​നാ​ഥ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി, അ​നി​ഷ്‌ വി.​എം എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

