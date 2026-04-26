    Qatar
    Posted On
    date_range 26 April 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 12:17 PM IST

    സലീം ടൈലേഴ്സ് ഉടമ അബ്ദുൽറഹിമാൻ ഹാജി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    ദോഹ: ദീർഘകാല ഖത്തർ പ്രവാസിയും ദോഹയിലെ സലീം ടൈലേഴ്സിന്റെ (അബ്ദുല്ല ബിൻ ഥാനി ആക്കായി റൗണ്ട് എബൗട്ട്) ഉടമയുമായ തൃശ്ശൂർ തളിക്കുളം പുതിയങ്ങാടി ഒന്നാംകല്ല് വടക്കുഭാഗം താമസിക്കുന്ന അബ്ദുൽറഹിമാൻ ഹാജി (83 വയസ്സ്) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി.

    ഭാര്യ: പരേതയായ മൈമൂനത്ത്. മക്കൾ: ഷിറാസ്, സലീം ഷിനാസ് (സലീം ടൈലേഴ്സ്), ഷാനവാസ്, ഷഹീന. മരുമക്കൾ: ഫൈസൽ, ബബിത, റഹിദ, ജിംഷ. പിതാവ്: പരേതനായ കാവുങ്ങൽ സെയ്‌ദുമുഹമ്മദ്.

    വാടാനപ്പള്ളി ഓർഫനേജ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം താൽപര്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. ഖബറടക്കം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതിന് തളിക്കുളം ജുമാ മസ്‌ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalamObituary
    News Summary - Salim Tailors owner Abdul Rahman Haji passes away
